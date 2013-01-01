Неймар оштрафован на 1,2 млн долларов по делу об уклонении от уплаты налогов

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар оштрафован бразильским апелляционным судом на 1,2 млн долларов за неуплату налогов, сообщает ESPN.

Штраф распространяется на самого 25-летнего форварда, его родителей и три компании, которые ведут дела самого дорогого футболиста в истории.

Уточняется, что бразилец таким образом наказан за «недобросовестное поведение», вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов.

Сумма штрафа соответствует двум процентам стоимости, которую Налоговое управление Бразилии намеревается взыскать с Неймара за уклонение от уплаты налогов. Ранее судом были заблокированы активы игрока на 62,2 млн долларов, чтобы гарантировать выплаты.

Футболист обвинялся в том, что в период с 2011-го по 2013 год использовал семейные компании для оплаты меньших счетов и налоговых сумм.

В июле сообщалось, что бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе за рекордные 222 млн евро. В 10 официальных матчах бразилец забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.