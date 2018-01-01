Опальный Йозеф Блаттер намерен посетить ЧМ-2018 по приглашению Путина

Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) швейцарец Йозеф Блаттер в 2018 году посетит чемпионат мира по футболу в России по приглашению главы государства Владимира Путина.

«Я поеду на чемпионат мира, я получил приглашение от президента Путина», - цитирует ТАСС заявление 81-летнего функционера в интервью AFP.

Блаттер планирует нанести короткий визит в Россию и пока не решил, приурочить его к матчу открытия или финалу.

Экс-президент ФИФА уточнил, что бывший глава Европейского футбольного союза (УЕФА) француз Мишель Платини также был приглашен Путиным на мундиаль.

Однако источник в близком окружении Платини сообщил AFP, что француз не получал никакого приглашения и пока не имеет конкретных планов на следующее лето.

Напомним, что Блаттер с Платини в 2015 году после коррупционного скандала были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. Позднее срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет, однако они по-прежнему могут посещать футбольные матчи только как частные лица, приобретя билеты самостоятельно.

Пока неясно,

повлияет ли запрет на футбольную деятельность на намерение Блаттера, который больше не является официальным лицом, посетить ЧМ-2018.

В Кремле уже заявили, что будут рады приезду в Москву бывших руководителей международной и европейской федерации футбола, с которыми российский лидер поддерживают дружеские отношения.

«Чемпионат мира по футболу - это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья. С Блаттером у Путина давние дружеские отношения. Он хорошо знаком и с Платини. Поэтому их, конечно же, рады будут видеть в Москве», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.