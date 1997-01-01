Наша Лена Остапенко признана самой прогрессирующей теннисисткой мира!

Ведущая латвийская теннесистка Елена Остапенко признана самой прогрессирующей спортсменской в этом виде спорта в мире! Сегодня, 20 октября в Сингапуре были награждены самые лучшие теннисистки в мире, которые пробились в сотню сильнейших и достигли значительного прогресса в этом виде спорта.

Остапенко начала карьеры всего лишь на 44 месте, позже стало еще хуже - 77 позиция. Но сегодня латвийская теннесистка является уже седьмой «ракеткой» в мире!

Такое достижение является государственным рекордом. Напомним, что знаменитая в свое время Лариса Нейланд смогла подняться до 13 места. Среди представителей мужского тенниса Эрнест Гулбис смог добиться 10 позиции.

20-летняя Лена Остапенко этим летом поразила всех любителей тенниса своей победой в открытом чемпионате Франции, что стало ярчайшим проявлением в истории латвийского тенниса. Это был ее первый титул в таком престижнейшем турнире «Grand Slam».

Остапенко стала стала одной из восьми теннисисток, которые победили как минимум в двух матчах турнирах WTA.

Справка: Елена Евгеньевна Остапенко родилась. 8 июня 1997 года, Рига, Латвия) — латвийская теннисистка; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2017); победительница четырёх турниров WTA (из них два в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2014); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница Les Petits As (2011).