Овечкин принес победу «Вашингтону» и побил рекорд Ягра (видео)

Хоккеисты «Вашингтона» в овертайме одержали волевую победу со счетом 4:3 над «Детройтом» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Решающую шайбу в ворота хозяев в дополнительное время отправил Александр Овечкин (62'), признанный первой звездой встречи.

«Это важные очки для нас, мы сравняли счет в концовке третьего периода. Это был важный матч для нас, и мы победили, - приводит слова Овечкина официальный сайт клуба. - Во втором периоде у меня были хорошие моменты, но я два раза не попал по воротам, а еще Мразек сделал хороший сейв. Наша тройка сегодня сыграла неудачно. Очевидно, что при игре в равных составах мы не делаем то, что должны. Слишком много потерь в средней зоне. Нам надо разобраться, как играть «пять на пять», а не ждать большинства».

Ovechkin's Overtime Goal Lifts Caps to 4-3 Win over Wings

Нападающий сборной России забросил десятую шайбу за восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ и лидирует в списке снайперов лиги в нынешнем сезоне.

Более того, в активе россиянина стало 20 голов в овертаймах в матчах заокеанских регулярных чемпионатов за все время, по данному показателю он обошел чешского форварда «Калгари» Яромира Ягра (19 шайб).

При этом 32-летнему Овечкину для достижения рекорда потребовалось почти вдвое меньше игр, чем 45-летнему Ягру. На данный момент у чеха 1715 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, а у россиянина их 929.