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В Лондоне ограбили голкипера футбольной сборной Англии

NEWSru.com
Джо Харт | Фото: Reuters/ScanPix

Вратарь лондонского футбольного клуба «Вэст Хэм» и сборной Англии Джо Харт был ограблен тремя неизвестными на мопедах возле тренировочной базы команды, сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел еще на прошлой неделе. Харт остановился на заправке после тренировки. В этот момент преступники окружили его машину, один из них вытащил из салона телефон. Также злоумышленники забрали часы и кошелек голкипера. При этом спортсмен не пострадал.

Ограбление случилось всего спустя два месяца после того, как у Харта угнали автомобиль стоимостью в 100 тысяч фунтов.

Вратарь выступает за «Вэст Хэм» с 2017 года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне в активе голкипера девять матчей в рамках Английской Премьер-лиги.

В составе «Манчестер Сити» 30-летний Харт дважды становился чемпионом Англии, а в составе национальной сборной он провел 74 матча.

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