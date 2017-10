Остапенко уступила Гарбинье Мугурусе и «вышла» на Уильямс

Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Таким образом, Мугуруса сыграет с также победившей сегодня чешкой Каролиной Плишковой, а Остапенко «вышла» на американку Винус Уильямс.

.@GarbiMuguruza earns her 1st win of the 2017 #WTAFinals!



Downs Jelena Ostapenko 6-3, 6-4! pic.twitter.com/C9pcuIndqB— WTA (@WTA) 22 October 2017