Сын Константина Цзю выиграл первый титул на профессиональном ринге

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим одержал победу в поединке с австралийцем Уэйдом Райаном и завоевал региональный титул Всемирного боксерского совета (WBC) Asian Boxing Council Continental.

10-раундовый поединок в весовой категории до 72,6 кг состоялся в Сиднее. Судьи единогласным решением отдали победу Цзю. При этом в первом раунде Тим впервые в карьере побывал в нокдауне.

Теперь в активе 22-летнего Тима Цзю 6 побед (4 - нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря прошлого года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

Добавим, что Константин Цзю повесил перчатки на гвоздь в 2005 году после поражения от британца Рикки Хаттона. Этот проигрыш стал вторым в его карьере при 31 победе на профессиональном ринге.