Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США – 17-й этап в чемпионате Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже девятой в текущем сезоне и 62-й в карьере.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США – 17-й этап в чемпионате Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже девятой в текущем сезоне и 62-й в карьере.

Вторым к финишу приехал Себастьян Феттель из Феррари. Третьим клетчатый флаг увидел Макс Ферстаппен (Ред Булл), однако позднее гонщик получил 5-секундный штраф за выезд за пределы трассы с получением преимущества, а следовательно на подиум поднялся финишировавший следом за ним Кими Райкконен (Феррари).

Благодаря победе Хэмилтона и пятому месту его напарника Валттери Боттаса Мерседес досрочно завоевал Кубок конструкторов.

Что касается личного зачета пилотов, Хэмилтон еще больше оторвался от своего ближайшего преследователя Феттеля, и теперь, за три этапа до конца чемпионата, разница между ними составляет 66 очков.

Гран-при США

Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 56 кругов

2. Себастьян Феттель (Феррари) +10,143

3. Кими Райкконен (Феррари) +15,779

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,768

5. Валттери Боттас (Мерседес) +34,967

6. Эстебан Окон (Форс-Индия) +90,980

7. Карлос Сайнс (Рено) +92,944

8. Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг

9. Фелипе Масса (Уильямс) +1 круг

10. Даниил Квят (Торо Россо) +1 круг

11. Лэнс Стролл (Уильямс) +1 круг

12. Стоффель Вандорн (Макларен) +1 круг

13. Брендон Хартли (Торо Россо) +1 круг

14. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг

15. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг

16. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг

Сошли:

Фернандо Алонсо (Макларен)

Даниэль Риккардо (Ред Булл)

Паскаль Верляйн (Заубер)

Нико Хюлькенберг (Рено)