Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США – 17-й этап в чемпионате Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже девятой в текущем сезоне и 62-й в карьере.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США – 17-й этап в чемпионате Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже девятой в текущем сезоне и 62-й в карьере.
Вторым к финишу приехал Себастьян Феттель из Феррари. Третьим клетчатый флаг увидел Макс Ферстаппен (Ред Булл), однако позднее гонщик получил 5-секундный штраф за выезд за пределы трассы с получением преимущества, а следовательно на подиум поднялся финишировавший следом за ним Кими Райкконен (Феррари).
Благодаря победе Хэмилтона и пятому месту его напарника Валттери Боттаса Мерседес досрочно завоевал Кубок конструкторов.
Что касается личного зачета пилотов, Хэмилтон еще больше оторвался от своего ближайшего преследователя Феттеля, и теперь, за три этапа до конца чемпионата, разница между ними составляет 66 очков.
Гран-при США
Гонка
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 56 кругов
2. Себастьян Феттель (Феррари) +10,143
3. Кими Райкконен (Феррари) +15,779
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,768
5. Валттери Боттас (Мерседес) +34,967
6. Эстебан Окон (Форс-Индия) +90,980
7. Карлос Сайнс (Рено) +92,944
8. Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг
9. Фелипе Масса (Уильямс) +1 круг
10. Даниил Квят (Торо Россо) +1 круг
11. Лэнс Стролл (Уильямс) +1 круг
12. Стоффель Вандорн (Макларен) +1 круг
13. Брендон Хартли (Торо Россо) +1 круг
14. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг
16. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
Сошли:
Фернандо Алонсо (Макларен)
Даниэль Риккардо (Ред Булл)
Паскаль Верляйн (Заубер)
Нико Хюлькенберг (Рено)