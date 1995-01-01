Итальянец выиграл марафон благодаря заблудившимся в Венеции соперникам

Итальянец Эйоб Джебрейэуэ выиграл Венецианский марафон, воспользовавшись ошибкой соперников. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Семеро лидировавших в забеге спортсменов ошиблись поворотом на отметке в 25 километров вслед за мотоциклом, указывавшим им дорогу.

Они потратили минуту на возвращение на дистанцию. Благодаря этому Джебрейэуэ получил фору и одержал победу со временем 2 часа 12 минут 16 секунд.

Джебрейэуэ — гражданин Италии эритрейского происхождения. Он стал первым итальянцем с 1995 года, выигравшим Венецианский марафон.

Венецианский марафон ежегодно проводится на улицах города. Первый забег состоялся в 1986 году.