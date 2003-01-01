Назван лучший молодой футболист мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте итальянской газеты Tuttosport, учредившей трофей.

По итогам голосования 19-летний француз опередил форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жесуса и его коллегу по амплуа Умана Дембеле из «Барселоны».

В прошлом году обладателем награды стал португалец Ренату Санчес, который сейчас выступает за английский «Суонси Сити».

Летом Мбаппе перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды, при этом парижане имеют право выкупа форварда по окончании сезона-2017/2018 за 180 миллионов евро. На его счету 11 матчей, в которых он по четыре раза забивал и ассистировал партнерам. В прошлом сезоне он провел за «Монако» 44 встречи, в которых забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Награда Golden Boy учреждена в 2003 году главным редактором Tuttosport.