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Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Футбольный клуб «Сатри Ангтхонг» проиграл «Бангкок Спортс Клаб» в серии пенальти в матче региональной лиги Таиланда из-за покинувшего ворота голкипера.

Эпизод случился при счете 19:19.

После попадания игрока соперника в перекладину, голкипер решил, что игра завершилась, но мяч отскочил в ворота. Следующий удар в исполнении футболиста «Сатри Ангтхонг» оказался неточным, что и предрешило исход матча.

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