Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

Футбольный клуб «Сатри Ангтхонг» проиграл «Бангкок Спортс Клаб» в серии пенальти в матче региональной лиги Таиланда из-за покинувшего ворота голкипера.
Эпизод случился при счете 19:19.
Never, ever celebrate early. #SCNotTop10 pic.twitter.com/f6Ej9uGucn— SportsCenter (@SportsCenter) October 23, 2017
После попадания игрока соперника в перекладину, голкипер решил, что игра завершилась, но мяч отскочил в ворота. Следующий удар в исполнении футболиста «Сатри Ангтхонг» оказался неточным, что и предрешило исход матча.