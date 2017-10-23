Тайский вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

Эпизод случился при счете 19:19.

После попадания игрока соперника в перекладину, голкипер решил, что игра завершилась, но мяч отскочил в ворота. Следующий удар в исполнении футболиста «Сатри Ангтхонг» оказался неточным, что и предрешило исход матча.