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Рижское «Динамо» в серии буллитов уступило «Сибири»

Русский TVNET
Фото: Ieva Čīka/LETA

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо» в серии буллитов – 3:2.

Отметим, что к 59-й минуте рижане вели со счетом 2:0, но пропустили две шайбы менее чем за 60 секунд. Таким образом, рижский клуб потерпел четвёртое поражение в пяти последних играх. В свою очередь, новосибирцы одержали вторую победу подряд.

Шайбы забросили:
1:0 Кристо (Галвиньш, Индрашис), 48:59, ГБ
2:0 Салмела (Кристо), 57:15, ГБ
2:1 Сигарёв (Закриссон), 59:06
2:2 Закриссон, 59:51
2:3 Бергстрём, 65:00, ПБ

Вратари: Калниньш - Красиков

Рижское "Динамо"
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