Рижское «Динамо» в серии буллитов уступило «Сибири»

Отметим, что к 59-й минуте рижане вели со счетом 2:0, но пропустили две шайбы менее чем за 60 секунд. Таким образом, рижский клуб потерпел четвёртое поражение в пяти последних играх. В свою очередь, новосибирцы одержали вторую победу подряд.

Шайбы забросили:

1:0 Кристо (Галвиньш, Индрашис), 48:59, ГБ

2:0 Салмела (Кристо), 57:15, ГБ

2:1 Сигарёв (Закриссон), 59:06

2:2 Закриссон, 59:51

2:3 Бергстрём, 65:00, ПБ



Вратари: Калниньш - Красиков