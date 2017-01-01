Итоговый турнир WTA: Остапенко сегодня встречается с Уильямс

Лидер латвийского тенниса Алена Остапенко сегодня в Сингапуре проведет вторую игру в рамках итогового турнира WTA, на которой встретится с титулованной американкой Винус Уильямс. Встречу в прямом эфире обещает показать Best4Sport TV. Начало запланировано на 14:30 по латвийскому времени.

На старте турнира в Белой группе 20-летняя Остапенко со счетом 3-6, 4-6 проиграла лучшей теннисистке 2017 года Гарбинье Мугуруса из Испании.

В свою очередь старшая из сестер Уильямс (37) с результатом 2-6, 2-6 уступила чешской спортсменке Каролине Плишковой.

В ранге WTA Остапенко занимает 7-ю позицию, в то время как ее соперница на 5-й строчке. Ранее они один раз встречались на корте. В этом сезоне в четвертьфинале престижного Уимблдонского чемпионата Алена уступила Винус.

Букмекеры в новой дуэли фавориткой считают Уильямс.

«Мне нравится играть в помещении. Не мешают ни солнце, ни ветер», - цитирует Остапенко домашняя страница WTA.

В продолжение турнира Остапенко сразится с Плишковой.

В Красной группе играют лидер ранга WTA Симона Халеп из Румынии, Элина Свитолина из Украины (4-е место в рейтинге WTA), Каролина Возняцки из Дании (6-е место) и Каролин Гарсия из Франции (9-е место).

В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток сезона, которые в пятницу в порядке жребия были поделены на две группы. Это круговой турнир, две лучше спортсменки каждой группы попадут в полуфинал.