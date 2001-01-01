Рижское «Динамо» купило российского форварда Чистова

Форвард будет выступать под 32-м номером.

Чистов (вес - 95 кг, рост - 179 см) родился 17 апреля 1983 года в Челябинске. В 2001 году его под пятым номером задрафтовал клуб «Анахайм Майти Дакс». Также в НХЛ Чистов выступал за «Бостон Брюинз». Всего в Национальной хоккейной лиге он провел 217 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами.

В КХЛ он выступал за ярославский «Локомотив», екатерингбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор» и магниторогорский «Металлург».

Этот сезон Чистов начал в составе московского «Спартака», после чего был отправлен в воскресенский «Химик», выступающий в ВХЛ, где в 9 матчах забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.