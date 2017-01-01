Украина: после учений Запад-2017 в Беларуси остались еще около 6000 военных РФ

На территории Беларуси после окончания военных учений Запад-2017 остались около 5,8 тысяч российских военных. Об этом сообщил начальник Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, передает Укринформ.

«На территории Беларуси была создана группировка белорусско-российских ВС в количестве приблизительно 12 тысяч человек, из которых 5800 представители РФ. Военные понимают, что штаб и другие подразделения остаются на территории Беларуси и во время международных инспекций подтвердилось, что там есть российские войска», – сказал он.

Гудзь отметил, что учения Запад-2017 получили негативную оценку из-за того, что приглашающая сторона должна предоставить международным наблюдателям доступ ко всем военным частям, привлеченным к учениям.

Однако, по словам представителя Генштаба, показана была только часть военных подразделений. В частности, российские войска, которые находились в Беларуси, вообще не были представлены международным наблюдателям.

Как сообщалось ранее, с 14 по 20 сентября в Беларуси и России проходили стратегические учения Запад-2017. Накануне их проведения министр обороны Германии предупредила, что на этих учениях число военных может превысить 100 тысяч.

СНБО Украины заявили, что Россия на последнем этапе учений Запад-2017 отработала условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады.