После трехчасовой борьбы Остапенко проиграла Уильямс

Во вторник (24 октября) первая ракетка Латвии, во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, проиграла американской теннисистке Винус Уильямс со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 5:7.

Теннисистки провели на корте 3 часа 13 минут.

37-летняя уроженка Линвуда, занимающая пятое место в рейтинге WTA, исполнила 4 эйса и допустила 10 двойных ошибок, а латвийка дважды подала навылет при 13 двойных. Винус реализовала 11 брейк-пойнтов из 26, проиграв 9 геймов на своей подаче.

Остапенко потерпела второе поражение. В первом туре 20-летняя рижанка в двух сетах проиграла испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе.

В заключительном туре Уильямс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой , а Остапенко — с чешкой Каролиной Плишковой, сообщает портал championat.com