Остапенко завершила финальный турнир сезона уверенной победой

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в четверг в Сингапуре победой завершила финальный турнир сезона «WTA Finals». С результатом 6:3, 6:1 она переиграла третью ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

«Я проиграла первые два матча, однако великолепно быть здесь и так завершить сезон. Она [соперница] - отличный игрок с отличным сезоном, но мне сегодня не было, чего терять, поэтому я пыталась наслаждаться каждым моментом», - заявила после дуэли Остапенко.

В данный момент латвийская спортсменка занимает в рейтинге WTA седьмое место и завершит год или на этой позиции, или на восьмом месте. В свою очередь Плишкова находится на третьем месте, но все еще продолжает претендовать и на возвращение на позицию лидера.

В первом матче турнира Остапенко в воскресенье со счетом 3:6, 4:6 проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании, а во вторник в драматичном триллере со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 5:7 уступила американке Венус Уильямс.

Обладателем титула чемпионки «WTA Finals» неожиданно стала словенка Доминика Цибулкова, которая со счетом 6:3, 6:4 обыграла Анжелику Кербер из Германии.