Победа! «Авангард» не забил ни одной шайбы рижскому «Динамо»

Благодаря финскому защитнику Ансси Салмелу, Рижское «Динамо» на домашней арене сумело одолеть омский «Авангард» со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Для нашей команды это второй успех за последние три месяца.

В целом болельщики увидели равную игру, никто из соперников не сумел завладеть инициативой. Третий период также оказался без заброшенных шайб, хотя омичи получали большое численное преимущество. В итоге встреча перетекла в овертайм, в котором защитник Ансси Салмела принес хозяевам победу. Это его третья шайба в нынешнем сезоне. Калниньш оформил первый «сухарь» в чемпионате.

В следующей игре в воскресенье рижане примут белорусский клуб «Динамо».