ФИФА озабочена отсутствием у России прав на трансляции матчей ЧМ-2018

В пятницу в Калькутте состоялось заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором, помимо прочего, обсуждалась финансовая стабильность организации. На заседании была отмечена ситуация с отсутствием у России прав на телепоказ матчей домашнего чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщил ТАСС гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который был избран в совет ФИФА в сентябре, и для него это заседание стало первым.

«В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на трансляции матчей ЧМ-2018. Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта», - сообщил ТАСС Сорокин.

Глава оргкомитета ЧМ-2018 заверил, что переговоры по приобретению Россией телеправ идут, и выразил надежду в их скором успешном завершении.

Напомним, что права на трансляцию матчей Кубка конфедераций у ФИФА в итоге приобрел консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

По словам Сорокина, в докладе было отмечено, что в целом финансовая ситуация в ФИФА стабильна - доходы и расходы держатся под контролем.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.