Рижское «Динамо» официально рассталось с американским защитником

Клуб «Динамо» (Рига) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в пятницу официально сообщил о том, что американский защитник Уильям Рен больше не будет играть в составе команды.

Рен в этом сезоне участвовал в 21 игре в рамках регулярного чемпионата КХЛ, отличился одной результативной подачей и имеет негативный коэффициент полезности -13, что является четвертым самым плохим показателем в лиге.

Слухи об освобождении Рена появились еще в четверг, но тогда и.о. главного тренера Гирт Анкипанс отказался от комментариев.

Этот сезон для рижского «Динамо» неудачный. С 13-ю пунктами в 25 играх клуб находится на последней строчке лиги.