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Рижское «Динамо» официально рассталось с американским защитником

TVNET
Уже бывший защитник рижского "Динамо" Уильям Рен | Фото: Edijs Pālens / LETA

Клуб «Динамо» (Рига) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в пятницу официально сообщил о том, что американский защитник Уильям Рен больше не будет играть в составе команды.

Рен в этом сезоне участвовал в 21 игре в рамках регулярного чемпионата КХЛ, отличился одной результативной подачей и имеет негативный коэффициент полезности -13, что является четвертым самым плохим показателем в лиге.

Слухи об освобождении Рена появились еще в четверг, но тогда и.о. главного тренера Гирт Анкипанс отказался от комментариев.

Этот сезон для рижского «Динамо» неудачный. С 13-ю пунктами в 25 играх клуб находится на последней строчке лиги.

"Динамо" (Рига) Рига
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