Промах с пенальти, удаление и пропущенный гол лишили команду победы за 30 секунд

Футболисты шотландского «Глазго Рейнджерс» не сумели реализовать пенальти, заработали удаление и пропустили гол на 95-й минуте матча чемпионата страны с «Килмарноком». Видеозапись появилась на YouTube-канале SPFL.

Перед исполнением 11-метрового удара защитник «Рейнджерс» Райан Джек ввязался в драку с соперником, за что получил красную карточку. После этого полузащитник Кандейас не сумел переиграть вратаря, а в ответной атаке форвард «Килмарнока» Стив Бурк забил мяч, сравняв счет в матче — 1:1.

После окончания встречи главный тренер клуба из Глазго Педру Кайшинья ушел в отставку. «Рейнджерс» занимает четвертое место, набрав 18 очков в 10 матчах и отстает от лидирующего «Селтика» на 8 баллов. «Килмарнок» идет 11-м с 7 очками.