Возняцки одолела Плишкову и вышла в финал Итогового чемпионата WТА

Датчанка Каролина Возняцки в полуфинале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре переиграла чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (11:9), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, в первой партии отыграла шесть сетболов. Возняцки исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За титул Возняцки поспорит либо с американкой Винус Уильямс, либо с француженкой Каролин Гарсией.