Лучшего снайпера московского «Динамо» забрали в армию

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин, который с семью шайбами является лучшим снайпером клуба в нынешнем сезоне, не сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» из-за того, что его забрали в армию, сообщает «Спорт-Экспресс».

22-летний форвард несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и находится в военной части. Попытки руководства договориться о том, чтобы хоккеиста отпустили на столичное дерби, не увенчались успехом.

Возможно, именно Брюквина не хватило динамовцам в последнем матче против «Спартака», который закончился поражением бело-голубых со счетом 0:2.

Сейчас команда Владимира Воробьева занимает шестое место в Западной конференции и борется за место в плей-офф. Информацию по поводу призыва Брюквина в армию на официальном сайте «Динамо» никак не комментируют.