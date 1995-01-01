Мартина Хингис не смогла победно завершить теннисную карьеру

Знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Тайваня не смогли выйти в финал Итогового турнира WTA в парном разряде. Соревнования, призовой фонд которых составляет 7 миллионов долларов, проходят в Сингапуре.

В полуфинале Мартина и Чжань уступили венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой со счетом 4:6, 6:7. В решающем матче Бабош и Главачкова сыграют с победительницей встречи Екатерина Макарова - Елена Веснина и Кики Бертенс (Нидерланды) - Юханна Ларссон (Швеция).

Ранее 37-летняя Хингис в СМИ сообщила, что завершит профессиональную карьеру после турнира в Сингапуре.

Хингис является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, еще 13 раз швейцарка побеждала в парных соревнованиях и семь раз в миксте. Всего в ее активе 43 победы на турнирах WTA в одиночном разряде и 64 - в парном. На протяжении карьеры швейцарка 209 недель возглавляла рейтинг WTA.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она в паре с Тимеей Бачински завоевала серебряную медаль, уступив в финале россиянкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Хингис в 1995 году была признана новичком года, в 1996-м получила награду «Прорыв года», а в 1997-м стала игроком года. В 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте (штат Род-Айленд).

В 2002 году разразился кокаиновый скандал, из-за которого Мартина была отлучена от спорта на два года. Дисквалификация не лучшим образом сказалась на ее карьере, а репутация безупречной спортсменки заметно пошатнулась.