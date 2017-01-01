Болельщики устроили протест, забросав футбольное поле теннисными мячами

Болельщики футбольного клуба «Халл» устроили акцию протеста во время домашнего матча 14-го тура Чемпионшипа (второй по силе дивизион в Англии) с «Ноттингем Форест». На 19-й минуте встречи из фанатского сектора «Халла» на поле полетели десятки теннисных мячей.

Встреча была прервана на пять минут, которые потребовались стюардам для того, чтобы очистить поле, и в результате завершилась поражением команды Леонида Слуцкого со счетом 2:3.

Таким образом болельщики выразили свое недовольство владельцами клуба семьей Аллам, которые приобрели команду три года назад. Фанаты скандировали: «Мы хотим, чтобы Аллам ушел». Болельщики недовольны политикой руководства и считают семью Аллам, в частности, виновной в вылете «Халла» из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.





«Я считаю, что фанаты должны в любой ситуации поддерживать команду, и я благодарен им за поддержку, которую они оказывают нам каждый матч - она невероятная, - приводит слова Леонида Слуцкого Hull daily mail. - Но когда игра останавливается на пять минут - это не лучший вариант для нас. Я понимаю, почему фанатов, но я не понимаю этот вид протеста и что он значит».

После 14 туров Чемпионшипа «Халл» идет на 17-м месте с 16 очками в активе. От зоны вылеты команду отделяет 6 очков.





