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Встреча двух «Динамо» закончилась поражением рижан

Русский TVNET
Фото: Ieva Čīka/LETA

Рижское «Динамо» в овертайме дома уступило минским одноклубникам, что позволило латвийским хоккеистам набирать очки четыре матча кряду.

В 26 матчах сезона на счету рижской команды 5 побед. Минчане прервали серию поражений на отметке в три матча. В 27 матчах сезона на счету минской команды 11 побед.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Во второй трети матча команды обменялись голами — Дмитрий Коробов вывел минчан вперёд, Марис Бичевскис счёт сравнял. Третий период голов не принёс. Встреча перетекла в овертайм, на 20-й секунде которого Джастин Фонтэйн принёс минчанам победу.

Рижане и минчане ещё не встречались в чемпионате 2016/17. В прошлом сезоне, и во время двух предсезонных игр команды поделили победы поровну.

Рижское "Динамо"
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