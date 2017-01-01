Россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

Россиянин Юрий Белкин поднял штангу весом 440 килограммов. Видео было опубликовано на странице НТВ в Twitter.
Этот результат является мировым рекордом, он на 18,5 килограммов превосходит показатели американского тяжелоатлета Кайлера Волама, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограммов. Предыдущее достижение Белкина, установленное в 2016 году, составило 420 килограммов.
Россиянин, вес которого составляет 103 килограмма, стал самым тяжелым атлетом, поднявшим штангу, весящую более чем в четыре раза больше самого спортсмена.
Россиянин Юрий Белкин установил абсолютный мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг. При этом сам спортсмен весит 103 кг. #видео pic.twitter.com/4ArbX8abP5— НТВ (@ntvru) 29 октября 2017 г.