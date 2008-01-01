Британец Льюис Хэмилтон досрочно стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, досрочно завоевал четвертый титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». По итогам воскресной гонки Гран-при Мексики он за два этапа до финиша сезона стал недосягаемым в личном зачете для немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.

Соревнования в Мехико выиграл голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, одержавший вторую победу в сезоне и третью в карьере. Вторым финишировал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас, третьим - его соотечественник Кими Райкконен из Ferrari.

Хэмилтон финишировал девятым. В личном зачете 32-летний британец набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, - 262.

До финиша чемпионата осталось два этапа - Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября). Кубок конструкторов в Mercedes завоевали еще на прошлом этапе в Остине.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом «Формулы-1» в составе команды Mercedes в 2008, 2014 и 2015 годах. По количеству титулов он сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали только аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).