Порзиньгис установил рекорд результативности

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в понедельник в регулярном матче НБА набрал 38 очков, что стало новым результатом его карьеры, а его команда «Knicks» из Нью-Йорка на своем поле со счетом 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29) обыграла денверских «Nuggets», одержав таким образом третью победу подряд.

Предыдущий рекорд Порзиньгис установил в ноябре прошлого года, когда набрал 35 очков в матче против детроитских «Pistons». Кроме того, латыш уже в пятом из шести матчей этого сезона набрал минимум 30 очков. Такого в истории «Knicks» не удавалось ни одному другому баскетболисту.

Кроме того, на счету латвийского баскетболиста в 7 подборов, две результативные передачи, три блокированных мяча, пять ошибок и пять фолов.