Майрису Бриедису вручат орден Трех звезд

Орденский капитул 20 октября постановил наградить орденами Трех звезд за особые заслуги перед Латвийским государством боксера Майриса Бриедиса и композитора Улдиса Мархилевича, сообщается в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Бриедис будет награжден орденом Трех звезд III степени, а Мархилевич - орденом Трех звезд IV степени.

Также орденов Трех звезд удостоены и другие деятели культуры, образования, спорта, науки и других областей - скульптор Лигита Францкевич, ассоциированный профессор Латвийской художественной академии Иева Илтнере, судьи Верховного суда Валериан Йониканс и Илзе Скултане, художница Даце Лиела, актриса Дита Луриня-Эглиена и Гуна Зариня, директор Рижской волейбольной школы Павел Селиванов, тренер по баскетболу Янис Зелтиньш, композитор Угис Праулиньш, академик Исаак Рашаль и др.