Первое и последнее место в КХЛ: СКА принимает рижское «Динамо»

Во вторник рижское «Динамо» матчем против санкт-петербургского СКА начинает трехматчевую выездную серию. Матч начнется в 18:30, следить за прямым эфиром можно на телеканале «Viasat Sport Baltic».

Команда, руководимая Гиртом Анкипансом, набирала очки последние четыре матча. В прошлой игре в Риге против минского «Динамо» рижане уступили в овертайме со счетом 1:2. На этом матче присутствовал и главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок.

В свою очередь российский клуб одержал пять побед подряд. Более того, подопечные Знарка не проиграли в этом сезоне ни одного матча в основное время.

Отметим, что в первый раз в этом сезоне команды встречались в Риге 6 сентября. Тогда со счетом 3:1 победил СКА.

Примечательно, что самыми результативными хоккеистами являются сразу два игрока СКА - Илья Ковальчук и Никита Гусев, которые набрали уже по 35 очков. На счету Сергея Широкова 29 очков, а Павла Дацюка - 27.

Лучший вратарь КХЛ также защищает цвета СКА - 21-летний Игорь Шестеркин провел в этом сезоне за команду 18 игр, пропускал в среднем 1,41 шайбу и отразил 94,7% бросков соперника. Четыре раз он отстоял на ноль.

В составе рижского «Динамо» самым результативным игроков является Микс Индрашис. На его счету 14 очков (8+6).

Напомним, что «Динамо» по-прежнему является худшей командой Западной конференции и всей лиги в целом. В 26 матчах команда Гирта Анкипанса сумела набрать всего 14 очков, тогда как у СКА - на 2 игры больше и первое место в лиге с 76 очками.