Олег Знарок назвал состав сбороной России на Евротур

Тренерский штаб национальной сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком объявил состав на первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 8-го по 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в него вошли десять хоккеистов санкт-петербургского СКА, который тренирует Знарок, а также восемь игроков из московского ЦСКА.

Обращает на себя внимание отсутствие в списке звездного форварда питерцев Ильи Ковальчука, которого наставник его клуба в очередной раз не привлек под знамена сборной. Не сможет сыграть в Финляндии и капитан СКА Павел Дацюк, внесенный клубом в список травмированных.

Полностью состав сборной России на Кубок Карьяла выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев»);

защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все - СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба - ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»);

нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все - СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все - ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург»), Павел Красковский («Локомотив»).

Помимо россиян, в Кубке Карьяла примут участие традиционные участники Евротура - сборные Финляндии, Швеции, Чехии, а также вне конкурса - Канады и Швейцарии.