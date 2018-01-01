Олимпийский огонь доставили из Греции в Южную Корею

Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в среду в Южную Корею, которая примет это престижное соревнование в феврале 2018 года. Организаторы доставили его из греческих Афин, где накануне прошла торжественная церемония.

Эстафета передачи огня по территории Страны утренней свежести с участием 7,5 тысячи факелоносцев будет проходить в течение 100 дней. За это время огонь преодолеет маршрут общей протяженностью более двух тысяч километров, передает «Интерфакс».

Олимпийский огонь пронесут по девяти провинциям, восьми крупным городам и 151 округу Южной Кореи. В Сеул факел прибудет в середине января.

Первым факелоносцем стала 13-летняя южнокорейская фигуристка Ю Юнь. Она приняла факел в международном аэропорту Инчхона и пробежала с ним 200 метров. Ю Юнь является одной из самых успешных молодых южнокорейских фигуристок, показывающих выдающиеся результаты, однако в силу своего юного возраста не сможет принять участие в Играх-2018.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9-го по 25 февраля 2018 года. Организаторы заверяют, что турнир будет окружать атмосфера мира и гармонии, несмотря на напряженность в отношениях Южной Кореи и КНДР.



