Севастова вышла в полуфинал турнира «WTA Elite Trophy»

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в четверг одержала вторую победу на групповом этапе турнира второго уровня «WTA Elite Trophy» в китайском Чжухае, обыграв со счетом 6:3, 6:4 11-ю ракетку мира чешку Барбору Стрыцову. Матч продолжался 1 час и 21 минуту. Севастова сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-поинтов.

Две победы гарантировали Анастасии выход в полуфинал, который состоится в субботу. Ранее в полуфинал уже вышла австралийка Эшли Барти.

Удачный старт на турнире гарантировал латвийской спортсменке 240 рейтинговых очков WTA.

A calm and composed Sevastova ousts Strycova 6-3, 6-4 #WTAEliteTrophy! pic.twitter.com/bfiABik8jb— WTA (@WTA) November 2, 2017

Отметим, что на данный момент Севастова занимает в международном рейтинге 15-е место.

В турнире «WTA Elite Trophy» в этом году участвуют 12 теннисисток, занимающих в рейтинге WTA места между 10 и 23. Участницы разделены на четыре подгруппы, и только победители каждой квалифицируются в полуфинал.