Одноклубники из Москвы по буллитам обыграли рижское «Динамо»

Московское «Динамо» в серии буллитов переиграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня рижане потерпели третье поражение подряд.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Москве, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В основное время отличился Илья Никулин (на 51-й минуте), у латвийцев - Брэндон Макмиллан (52). Решающий буллит реализовал Владимир Брюквин.

Рижское «Динамо» в субботу сыграет в Ярославле против «Локомотива».

«Динамо» Мск - «Динамо» Р - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Никулин (Вишневский, Брюквин),

1:1 Макмиллан (Столлери, Салмела),

2:1 Брюквин,

Вратари: Ерёменко - Калниньш