Норвежцы пожаловались в УЕФА на вандализм гостей из культурной столицы России

Делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 4-го тура Лиги Европы между норвежским «Русенборгом» и «Зенитом» (1:1) был проинформирован о ненадлежащем поведении болельщиков российского клуба на стадионе «Леркендал» в Тронхейме.

Об этом сообщил руководитель экономического отдела и управления имуществом ФК «Русенборг» Роар Мункволд, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Hevder Zenit-fansen lagde apelyder mot Adegbenro

Во время матча гости из Санкт-Петербурга, которых насчитывалось около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест. Кроме того, фанатов «Зенита» обвинили в выкрикивании расистских кричалок в адрес нигерийского нападающего «Русенборга» Самуэля Адегбенро.

«Болельщики «Зенита» сломали много кресел, сейчас мы хотим провести осмотр каждого места для УЕФА. Я знаю, что делегат УЕФА уже проинформирован о данном факте. Мы не привыкли к такому поведению болельщиков на матчах. Ранее у нас ломали несколько стульев на играх чемпионата Норвегии, но никогда раньше мы не видели подобного», - цитирует Мункволда ТАСС.

Менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро уточнил, что питерские фанаты стояли и прыгали на креслах, разбрасывая их обломки.

Напомним, что ничья в Тронхейме позволила «Зениту» досрочно гарантировать себе участие в весенней стадии плей-офф Лиги Европы.