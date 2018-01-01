Россия заранее отказывается выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом выступать не будут. Как заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, такой вариант даже не рассматривается - они будут выступать за свою страну.

«Позиция однозначная у всех - россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», - цитирует Жукова агентство «Р-Спорт».

В своей речи Жуков ссылается на заявление президента России Владимира Путина, который отметил, что

допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будет «унижением для страны».

От выступления в Пхенчхане под нейтральным флагом за хоккеистов ранее уже отказался председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре должен принять решение по вопросу допуска сборной России к участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане на фоне скандала с Играми-2014 в Сочи, разразившегося после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В этом докладе, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории.

После выхода доклада Макларена МОК создал две комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, призванные разобраться с обвинениями в адрес РФ. Первая комиссия во главе с Освальдом занимается расследованием возможных случаев махинаций с допинг-пробами россиян в Сочи и их перепроверкой, вторая расследует причастность Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

Комиссии должны представить МОК выводы, на основании которых будет принято решение о допуске россиян к Олимпиаде-2018.

Заседание комиссии Освальда с участием отстраненных российских лыжников прошло в понедельник в Лозанне. Первым ее итогом стала дисквалификация Александра Легкова и Евгения Белова. Они лишены завоеванных в Сочи наград и не будут допущены до следующих Игр. Высока вероятность, что по всем делам, рассматриваемым комиссией Освальда, примут аналогичные санкции.

Министр спорта РФ Павел Колобков накануне выразил надежду, что обвинительный вердикт в отношении двух лыжников не должен стать негативным прецедентом для участия всей сборной России. Национальная команда продолжает готовиться к Олимпиаде.

Согласно предварительному графику, 6 ноября комиссия Освальда проведет слушания по делам российских конькобежцев и скелетонистов, которые претендуют на участие в Играх, а также бобслеистов, которые уже завершили карьеру. 13, 20 и 22 ноября будут рассмотрены дела биатлонистов.

Число российских спортсменов, в отношении которых ведется расследование о возможном нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, возросло с 28 до 35. Возможно, расследование будет расширяться дальше, если МОК сочтет это необходимым.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля.