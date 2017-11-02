Илья Ковальчук присоединился к созданной Овечкиным «Команде Путина»

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук поддержал своего коллегу из клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, объявившего о создании общественного движения Putin Team.

«Я с тобой. Обнял», - написал Ковальчук в комментарии к посту Овечкина в Instagram, в котором тот объявил о создании движения.

О создании общественного движения Putin Team («Команда Путина») Овечкин, всегда открыто поддерживавший президента РФ, объявил в четверг. Целью движения является объединение всех поддерживающих президента в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».

«Личные награды и призы - все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. Быть частью такой команды - для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», - отметил Овечкин.

В Кремле одобрили инициативу самого успешного российского хоккеиста, проживающего в США. Хотя пока неизвестно, в какой форме будет реализована идея спортсмена.

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более - из-за рубежа», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Овечкин неоднократно появлялся на публике в футболках с фотографиями российского лидера. Путин лично позвонил Овечкину и поздравил его со свадьбой во время торжества, которое проходило в подмосковной Барвихе.

В августе Путин и Овечкин приняли участие в награждении победителей восьмого международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который проходил в Сочи. Кроме того, президент России и нападающий национальной сборной вместе играли в хоккей.





