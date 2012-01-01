Шарапову обвинили в мошенничестве

Жительница Индии Бавана Агарвал подала в суд на компанию Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон, и на российскую теннисистку Марию Шарапову, которая рекламировала его. Об этом сообщает Times of India.

Истец считает спортсменку причастной к мошеннической схеме. В 2012-2013 годах она была лицом рекламной кампании проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»), приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями.

В проект вложились около 1,5 тысячи человек.

Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако оно так и не началось.

«Шарапова не только активно поддерживала мошенническую деятельность обвиняемого, но и продвигала проект среди широкой аудитории. Следовательно, она была частью преступной схемы», — заявила Агарвал, отметив, что ее внимание к проекту привлекло имя Шараповой.

Компания обещала построить 44-этажный жилой дом. Также на территории комплекса должны были появиться школа балета и теннисная академия.

31 октября сообщалось, что Шарапова планирует заняться дизайнерским бизнесом. Спортсменка совместно с американским архитектором Дэном Меисом запустит проект по проектированию и оформлению фитнес-центров и теннисных клубов при гостиницах и курортах по всему миру.

Также теннисистка выпускает шоколадные конфеты под названием Sugarpova.