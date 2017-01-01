Французская пара установила два мировых рекорда в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ в танцах на льду на третьем этапе серии Гран-при в Пекине.

В пятницу за короткий танец Пападакис и Сизерон получили 81,10 балла, улучшив личный рекорд. За произвольный танец судьи поставили французскому дуэту 119,33 балла, они обновили свой же мировой рекорд (119,15), установленный на чемпионате мира 2017 года. По сумме двух программ Пападакис и Сизерон набрали 200,43 балла, что также является новым мировым достижением.

Предыдущий рекорд планеты (199,86) по сумме двух танцев принадлежал канадскому дуэту Тессе Вирту и Скотту Моиру, который они установили в прошлую субботу на втором этапе Гран-при в Канаде.

Пападакис и Сизерон, являющиеся двукратными чемпионами мира, в Пекине заняли первое место. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (184,50), третье место заняли россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (182,84). Еще один российский дуэт Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро судьи поставили на четвертую позицию (164,41).

Китайский этап Гран-при по фигурному катанию завершится в воскресенье показательными выступлениями.