Рижское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Локомотивом»

На состоявшейся в Ярославе игре «Локомотив» - рижское «Динамо» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги удача наконец то улыбнулась нашим: 0-4.

Первая шайба была забита на 19 минуте (Галвиньш), а во втором периоде рижане забросили ещё две шайбы. Точку в матче поставил Микс Индрашис, в четвертый раз поразив ворота хозяев за 35 секунд до финальной сирены.

Таким образом, рижская команда прервала трехматчевую серию поражений.

Шайбы забросили:

0:1 Галвиньш (Редлихс К., Индрашис), 18:31, ГБ

0:2 Индрашис (Мейя), 34:53

0:3 Кристо, 38:19

0:4 Индрашис (Кристо), 59:25



Вратари: Судницин - Калниньш