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Рижское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Локомотивом»

Русский TVNET
Микс Индрашис | Фото: Kaspars Volonts

На состоявшейся в Ярославе игре «Локомотив» - рижское «Динамо» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги удача наконец то улыбнулась нашим: 0-4.

Первая шайба была забита на 19 минуте (Галвиньш), а во втором периоде рижане забросили ещё две шайбы. Точку в матче поставил Микс Индрашис, в четвертый раз поразив ворота хозяев за 35 секунд до финальной сирены.

Таким образом, рижская команда прервала трехматчевую серию поражений.

Шайбы забросили:
0:1 Галвиньш (Редлихс К., Индрашис), 18:31, ГБ
0:2 Индрашис (Мейя), 34:53
0:3 Кристо, 38:19
0:4 Индрашис (Кристо), 59:25

Вратари: Судницин - Калниньш

Рижское "Динамо"
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