«Халл» Леонида Слуцкого потерпел третье поражение подряд

«Халл Сити» уступил на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:4 в 16-м туре чемпионшипа - второго по силе дивизиона Англии. Для команды Леонида Слуцкого это третье поражение подряд.

В первом тайме «тигры» выглядели неважно, но смогли открыть счет после великолепного дальнего удара Камила Грощицки. Но во втором тайме «Шеффилд» раздавил оборону гостей, забив 4 гола. «Покер» оформил форвард «Юнайтед» Леон Кларк.

Очередная неудача отбросила «тигров» на 20-е место в турнирной таблице. Фанаты «Халла» в ходе игры требовали отставки российского тренера, скандируя «Слуцкий, Слуцкий, помаши нам рукой».

Наставник «Халл Сити» никак не отреагировал на выпад болельщиков, а после игры посетовал на недостаток «командного духа» своих подопечных.

«Я понимаю, что происходит в каждом матче, - сказал на пресс-конференции Слуцкий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс«. -

Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота - все останавливаются.

У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных «Халла«. Один - перед пропущенным мячом, другой - после. И у меня нет ответа, почему так происходит».

Напомним, что бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА возглавил «Халл Сити» в июне, став первым российским тренером в Англии.