Пожизненно отстраненные российские лыжники примут участие в Кубке мира

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов в ноябре примут участие в соревнованиях в Швеции и будут отбираться на Кубок мира. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Они будут отбираться на Кубок мира наравне с остальными спортсменами и 17 ноября стартуют на соревнованиях в Швеции, в Галеваре», — сказала Вяльбе.

Она подчеркнула, что решение комиссии МОК касается только Олимпийских игр. «По решению спортивного арбитражного суда (CAS) отстранение закончено. Только если опять будут временно отстранять. Они имеют официальное право начать выступать на соревнованиях. Это касается Кубка мира, чемпионата мира и так далее», — отметила президент.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Легкова и Белова от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.