Фантастические 40 очков Порзиньгиса привели «Knicks» к победе

Звезда нью-йоркского «Knicks» латыш Кристап Порзиньгис в воскресенье провел фантастические последние 14 минут в матче НБА и впервые в своей карьере набрал 40 очков.

Так, в матче против индианских «Pacers» нью-йоркский клуб дома победил со счетом 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17). Примечательно, что за две минуты до конца третьей четверти «Knicks» проигрывали в 19 очков.

Особо фантастически Порзиньгис сыграл в конце третьей четверти и в начале четвертой, когда забросил 15 очков подряд, а всего за последние 14 минут на его считу 24 очка.

Порзиньгис провел на площадке 37 минут, во время которых попал 13 из 20 двухочковых, 2 из 6 трехочковых и 8 из 9 штрафных бросков.

Кроме того, на счету латыша восемь подборов и шесть блоков.

Таким образом, Порзиньгис в семи из девяти матчей этого сезона набрал минимум 30 очков и занимает в списке самых результативных игроков лиги второе место за Яннисом Адекотунбой. На прошедшей неделе он в трех из четырех игр набрал минимум 37 очков.

С пятью победами в девяти играх «Knicks» поднялись уже на восьмую строчку Восточной конференции, тогда как «Pacers» с пятью победами в 10 матчах расположился на позиции ниже.