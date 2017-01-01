Бывшая футболистка «Арсенала» забила мяч с центра поля в официальном матче

В августе тренерский штаб женской команды лондонского «Арсенала» решил, что 33-летняя футболистка Фара Уильямс больше им не нужна. Полузащитница в итоге перешла в «Реддинг», а 5 ноября ей выдался шанс поквитаться со своим бывшим клубом.

В матче группового этапа Кубка женской Суперлиги во втором тайме Фара (56) вывела «Рединг» вперед, но вскоре «Арсенал» восстановил равновесие - 1:1.

Уильямс доверили ввести мяч в игру с центрального круга, но вместо традиционного паса она разбежалась и сильно ударила по воротам. Голкипер Грейс Молони, далеко вышедшая из ворот, не ожидала такого оригинального решения от бывшей одноклубницы и выручить «Арсенал» в этом эпизоде не смогла. В итоге «Реддинг» выиграл со счетом 2:1 благодаря Фаре Уильямс.