В пятницу в Арене Рига - 10 боёв в разных весовых категориях

11 ноября 2017 года LNK Boxing организует уже 5-е боксёрские бои, которые пройдут в Arēnа Rīga. В этот вечер мы увидим 10 боёв в разных весовых категориях. В них примут участие боксёры из Латвии, России, Белоруссии, Сербии, Польши и Уганды.

Главный бой вечера – между Андреем Покумейко и 39-летним уроженцем Уганды Давидом Басайамивуле. Это будет захватывающий бой, в котором оба боксёра будут сражаться за свою победу.

Увидим также бои с участием других боксёров LNK Boxing – Евгения Алексеева, Андрея Подусова, братьев Савдонов, Максима Савенко, Никиты Смирнова и Ральфа Вилцана, - каждый из этих боксёров серьёзно готовится к своему бою.

Несколько интересных фактов, связанных с боксёрскими боями в субботу: дебютант Денис Савдонс решил начать свою профессиональную карьеру после того, как судьи нечестно присвоили сопернику его победу. После этого случая Денис перешёл из любительского бокса в профессиональный, и в субботу мы увидим его первый профессиональный бой.

У Андрея Покумейко в этот раз сильный противник, бывший чемпион мира WBF.

После полученной травмы вернулся в бой Вилцанс, он будет сражаться с опытным польским боксёром, который прежде уступил Николаю Гришунину в LNK Boxing Night 2.

Приглашаем зрителей поддержать отечественных боксёров и присоединиться к полку наших болельщиков! А также вас ждёт светопредставление и незабываемое шоу девушек на ринге!

Больше информации на www.lnkboxing.lv или www.bilesuserviss.lv