Футбольное видео: когда честь превыше счета на табло

В футболе довольно часто можно увидеть симуляции, на которые футболисты идут, чтобы помочь своей команде. В 11-м туре чемпионата Азербайджана игрок клуба «Kapaz» упал в чужой штрафной зоне, после чего в ворота команды «Qarabag» был назначен пенальти. На самом же деле нарушения не было, и позднее нигерийский нападающий Виктор Осегейла признался в этом. В результате, арбитр изменил принятое решение, отменил желтую карточку, показанную вратарю, а 11-метровый удар выполнен не был.