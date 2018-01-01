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Российский гимн оказался на грани запрета на Олимпиаде-2018

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Российский гимн может быть запрещен на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что российские спортсмены также могут быть не допущены до церемонии открытия Игр.

Такие санкции рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

1 ноября российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова пожизненно лишили права выступать на Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Их результаты, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, будут аннулированы.

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