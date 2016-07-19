Бельгийского 20-летнего велогонщика нашли мертвым в постели

Бельгийский велогонщик Бьярне Ванакер умер в возрасте 20 лет. Об этом сообщает портал Sports365.

По информации издания, спортсмен был найден мертвым в своей постели. Отмечается, что у него не было проблем со здоровьем. Причины смерти 20-летнего гонщика не установлены.

«Ванакер работал в нашей команде уже второй сезон, у него не было никаких проблем со здоровьем или сердцем. Все наши гонщики проходят тщательные обследования», — заявил тренер спортивного клуба EFC-L&R-Vulsteke 2 Мишель Полентье.

По мнению специалиста, бельгиец был очень талантливым спортсменом.

В мае 2017 года Ванакер стал 10-м на велогонке Париж — Рубе.

2 ноября футболист молодежной команды бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо упал на поле без сознания и умер от остановки сердца в больнице.