Порзиньгис и нью-йоркский «Knicks» в числах

Кристапа Порзиньгиса не остановить, он тащит вперед нью-йоркский «Knicks», который перед началом нового сезона НБА специалисты практически списывали со счетов, не видя для команды места в восьмерке сильнейших Восточной конференции. Сейчас об этом еще рано говорить, но в начале чемпионата нью-йоркские баскетболисты играли куда лучше, чем от них этого ждали.

22-летний Порзиньгис третий сезон в Нью-Йорке начал блистательно. В среднем за игру он набирает 30,2 очков, что является вторым показателем во всей лиге. На 0,8 очков больше набрал только Яннис Адетокумпо из милуокского «Bucks».

В среднем, Порзиньгис проводит на площадке 33,4 минуты. В 7 из 9 игр сезона он набирал минимум 30 очков, а в последнем матче против индианского «Pacers» он забросил 40 очков, что является рекордом результативности его карьеры.

Под корзиной Порзиньгис в среднем делает 7,8 подборов и блокирует 2,2 броска соперника, занимая по этому показателю третий результат во всей лиге. С игры он забрасывает 50% бросков. Трехочковые он выполняет с точностью 36,3%. Все самые важные элементы статистики суперзвезда латвийского спорта улучшил.

Значимые достижения Порзиньгиса совпадают с удачной игрой «Knicks» в последнее время - команда победила в последних пяти играх из шести.

Если в следующем матче против «Hornets» латвиец наберет минимум 27 очков, он станет самым результативным игроком «Knicks» в первых десяти матчах сезона в истории (299 очков).

В среднем, в матче «Knicks» забрасывает 104,7 очков (18 место в лиге). Однако на счету Порзиньгиса почти треть от всех набранных командой очков.

На старте сезона у «Knicks» не хватало сыгранности, но в последних играх команда понимание на площадке значительно улучшила. В среднем, игроки выполняют 22,6 результативных передач, что является 12 показателем среди всех 30 команд НБА.

В возрасте 22 лет и 95 дней Порзиньгис отличился 40 набранными очками и 6 блокированными бросками. Всего трое игроков в истории (Шакил О'Нил, Хаким Оладжьювон и Боб Макадо) были моложе латвийца, когда сумели набрать минимум 40 очков за игру и блокировать пять бросков.